Joggerin angefahren und abgehauen

Zur Kollision zwischen dem Auto und der 30-jährigen Joggerin kam es am Samstag kurz nach 19.30 Uhr auf der Gartenstrasse in St.Gallen, Höhe Liegenschaft Nummer 8. Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei St.Gallen hat eine unbekannte Person in einem weissen Mercedes die Frau angefahren. Die 30-Jährige erlitt unbestimmte Beinverletzungen, sie musste ins Spital gebracht werden. Die Unfallverursacherin beziehungsweise der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie nimmt Hinweise unter der Nummer 071 224 60 00 entgegen.

(Stapo SG/red.)