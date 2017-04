Johnny Depp bei Protest gegen geplante Hinrichtungen in Arkansas

Hollywood-Star Johnny Depp nahm am Freitag in Little Rock im US-Gliedstaat Arkansas an Protesten gegen eine geplante Serie von Hinrichtungen teil. © KEYSTONE/AP/KELLY P. KISSEL

Hollywood-Star Johnny Depp hat am Freitag in Little Rock im US-Gliedstaat Arkansas an Protesten gegen eine geplante Serie von Hinrichtungen teilgenommen. Dabei wurde er von dem Ex-Häftling Damien Echols begleitet, wie unter anderem der Lokalsender THV11 berichtete.