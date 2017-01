Johnson & Johnson will Actelion für 30 Milliarden Dollar kaufen

In der zweiten Verhandlungsrunde hat es geklappt: Johnson & Johnson hat sich mit Actelion geeinigt und will das Pharmaunternehmen für 30 Milliarden Dollar kaufen. Dabei soll Actelion aufgespalten werden. © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Der US-Konzern Johnson & Johnson will das Baselbieter Pharmaunternehmen Actelion für 30 Milliarden Dollar kaufen. J&J will für Actelion 280 Franken in bar je Aktie auf den Tisch legen, wie die beiden Firmen am Donnerstag mitteilten.