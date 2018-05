Jolanda Neff von Annika Langvad geschlagen

Platz 2 für Jolanda Neff im Weltcup von Nove Mesto © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Eine Woche nach ihrem Sieg in Albstadt fährt Jolanda Neff im Cross-Country-Weltcup in Nove Mesto in den 2. Rang. Die 25-jährige St. Gallerin muss sich nur der Dänin Annika Langvad geschlagen geben.