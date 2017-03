Jonas Bösiger übersteht Halbfinal im Big Air

Schaffte im zweiten Anlauf die Qualifikation für den WM-Final im Big Air: Jonas Bösiger © SWISS-SKI

Im letzten Snowboard-Wettkampf der WM in der Sierra Nevada ist ein Schweizer vertreten. Jonas Bösiger schafft es via Umweg in den Final.Der bald 22-jährige Innerschweizer hatte im Halbfinal eine zweite Chance erhalten, sich für die Top 10 vom Freitagabend (ab 19.30 Uhr) zu qualifizieren.