Jonathan Zelter – Von Mannheim bis New York

Sein aktueller Akustik-Clip «Man muss sich erstmal trauen» und die Single «Purzelbaum» schlugen in den zurückliegenden Monaten den Bogen zur neuen Scheibe, die nach der motivierenden und wegbegleitenden Resonanz auf sein Album-Debüt Sei immer du selbst (Mai 2016) bereits mit Spannung erwartet wird. Erlebnisse reiften zu Erinnerungen, wuchsen zu Titeln heran – wie Freundschaften sich formen und ein tragender Teil des eigenen Lebens werden. Eine dieser Verbindungen über Raum und Zeit beschreibt der Titel-Track Von Mannheim bis New York.

Einen Stift, ein Blatt Papier & ein Klavier – mehr braucht Jonathan Zelter nicht, um seine Gedanken, Erfahrungen, Sehnsüchte und Träume in Töne und Worte zu verwandeln. Mit seiner Single «Ein Teil von meinem Herzen» gelang ihm, wovon viele Nachwuchskünstler träumen: Über 3 Millionen Views auf YouTube, Top 20 in den Radio-Charts, zahlreiche TV-Auftritte und Auszeichnungen – vor allem aber generationsübergreifend begeisterte Menschen, Zuhörer und Konzertbesucher – kraftvolle Momente, die den Deutsch-Poeten und seine Band von Tag zu Tag beflügeln und stetig weiter tragen.

Auch die GEMA wurde bereits auf den Singer-Songwriter aufmerksam und förderte den 23-Jährigen Autodidakten als Nachwuchsurheber durch das Europäische Musikautoren-Stipendium EMAS. Im Juli 2017 besuchte er als EMAS-Stipendiat der GEMA die Textdichter-Masterclass der Celler Schule.

Jonathan Zelter schreibt auf, was ihn bewegt. Er arrangiert sein Leben und übersetzt es in Lieder, die Geschichten erzählen – von sich und von anderen. Von anderen, die gar nicht so anders sind, sondern so, wie wir auch selber sein könnten. Die Themen seines neuen Albums schreiben Sei immer du selbst weiter. Überraschend, wie das Leben nun mal so spielt, und auch durchaus mit Kante. Aus ganzer Seele. Für Träumer und Denker.

Jonathan Zelter und seine Band haben noch Träume, und einen vollgetankten Tourbus haben sie auch … fest entschlossen, jeden Weg „Von Mannheim bis New York” gemeinsam zu gehen, startet die Tour zum neuen Album am 12. Mai 2018 im CAPITOL in Mannheim.