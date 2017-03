Jonkers Einstand als Trainer ohne Benaglio

Diego Benaglio erlebt in Wolfsburg aufregende Wochen © KEYSTONE/dpa/PETER STEFFEN

Diego Benaglio leidet derzeit an Hüftproblemen. Der langjährige Schweizer Nationalgoalie steht deshalb dem in Not geratenen VfL Wolfsburg im Bundesliga-Spiel vom Samstag in Mainz nicht zur Verfügung.