Jordan Spieth tritt so stark auf wie 2015

Jordan Spieth an der Arbeit auf dem legendären Küstenplatz von Pebble Beach © KEYSTONE/AP/ERIC RISBERG

Fast zwei Jahre nach seinen Triumphen am US Masters und am US Open präsentiert sich der US-Golfprofi Jordan Spieth wieder in voller Stärke. Er gewinnt das gut besetzte US-PGA-Turnier in Pebble Beach.