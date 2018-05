Joseph und Gföhler überzeugen in Weinheim

Jason Joseph jagt den Schweizer Rekord im Hürdensprint (Archivaufnahme) © KEYSTONE/MANUEL LOPEZ

Jason Joseph gelingt im deutschen Weinheim in 13,51 Sekunden über 110 m Hürden ein starker Lauf. Sein Potenzial deutete der Basler schon mehrfach an, zuletzt vor Wochenfrist in Zofingen, wo er bei zu starkem Rückenwind (2,8 m/s) 13,54 gelaufen war.