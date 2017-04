Jubel und Schmährufe für Tusk vor Aussage in Spionageaffäre

Tusk begrüsst auf dem Weg zum Büro der Staatsanwaltschaft Anhänger. © KEYSTONE/EPA PAP/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

Hunderte Anhänger und Gegner des polnischen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk haben ihm am Mittwoch bei seiner Ankunft am Warschauer Bahnhof einen gemischten Empfang bereitet. Tusk sollte in Warschau als Zeuge in einer Geheimdienstaffäre aussagen.