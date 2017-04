Jude Law hat eine neue Rolle ergattert: In der Fortsetzung des Films "Fantastic Beasts and Where to Find Them" wird er den jungen Albus Dumbledore spielen. (Archivbild) © Keystone/EPA ANSA/CLAUDIO ONORATI

Schauspieler Jude Law («Grand Budapest Hotel») wird die Rolle des jungen Zauberers Albus Dumbledore übernehmen. In der Fortsetzung des Films «Fantastic Beasts and Where to Find Them» stellt er den Charakter dar, lange bevor dieser zum Schulleiter von Hogwarts wird.