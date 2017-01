Jürg Stahl steht bei Parlamentarierskirennen oben auf dem Podest

Die schnellsten Parlamentarier auf Skiern: Christa Markwalder, Matthias Jauslin, Jürg Stahl, Andrea Gmür, Duri Campell und Daniela Schneeberger (v.l.). © snow-world/Marcel Gigel

Der höchste Schweizer ist auch beim Skifahren top. Jürg Stahl (SVP/ZH) – in diesem Jahr Nationalratspräsident – hat zum dritten Mal in Folge das Parlamentarierskirennen in Davos gewonnen. Bei den Damen siegte Andrea Gmür (CVP/LU).