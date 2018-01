Jürg Stahl und Andrea Gmür gewinnen Parlamentarier-Skirennen

Sichtlich gutgelaunte schweizerisch-britische Parlamentarier an ihrem Skirennen auf Parsenn. © Keystone/SNOW-WORLD.CH.m@rcel giger.Davos Platz

Auch Nationalräte wissen, was sie der Schweiz als Skination schuldig sind. Jürg Stahl (SVP/ZH) und Andrea Gmür (CVP/LU) haben am Samstag das 62. schweizerisch-britische Parlamentarier-Skirennen in Davos gewonnen.