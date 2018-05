Jugendliche wollten Unfall vertuschen

Vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren waren am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr auf der Büchelstrasse in Benken unterwegs. In einer Kurve verlor der 15-jährige Fahrer die Kontrolle über das gestohlene Fahrzeug, räumte mehrere Metallzäune um und blieb schliesslich stehen.

Vertuschung ging in die Hose

Die vier Jugendlichen, die im gestohlenen Auto des Vaters des Fahrers unterwegs waren, versuchten in der Folge, den Selbstunfall zu vertuschen. Sie schraubten hierzu die Nummernschilder des Fahrzeugs ab. Während der Fahrer und zwei Kollegen die Kontrollschilder versteckten, blieb der 17-Jährige beim Auto und verständigte die Kantonspolizei. Im Gespräch mit den Beamten unterlief dem Jugendlichen allerdings ein Fehler: Er gab zuerst an, dass er und seine Freunde den Unfall nur beobachtet hätten. Nach kurzer Befragung räumte er aber ein, mit seinen Freunden im Auto gesessen zu haben.

Totalschaden am Unfallauto

Die Polizei konnte die restlichen Jugendlichen am Wohnort des Fahrers ausfindig machen. Sie wurden bei der Jugendanwaltschaft angezeigt. Am Unfallwagen entstand Totalschaden. Der Sachschaden an den Zaunpfosten beträgt gemäss Polizei mehrere tausend Franken.

(saz/kapo sg)