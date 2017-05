Jugendlicher bei Protesten gegen Regierung in Venezuela getötet

In Venezuela sind erneut zahlreiche Menschen gegen die sozialistische Regierung auf die Strasse gegangen - die Sicherheitskräfte gingen aber hart gegen die Demonstranten vor. © KEYSTONE/EPA EFE/PASQUALE GIORGIO

Bei neuen Demonstrationen gegen die sozialistische Regierung in Venezuela ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. In der Region Táchira sei ein 17-Jähriger erschossen worden, teilten die Behörden am Montag mit.