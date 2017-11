Um 10.40 Uhr fuhr der 17-Jährige von Urnäsch in Richtung Appenzell. In einer Linkskurve verlor er die Herrschaft über sein Motorrad. Er geriet über den Fahrbahnrand und stürzte in eine Wiese. Das Motorrad rutschte weiter über eine Böschung in einen Bach. Dort kam es zum Stillstand.

Der Jugendliche wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

(red)