Platz 4 für Lea Sprunger an den Bislett Games in Oslo

Julien Wanders bestritt in Oslo sein erstes Diamond-League-Meeting im Ausland © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Lea Sprunger zeigt sich am Diamond-League-Meeting in Oslo im Vergleich zum Saisonauftakt in Rom klar verbessert. Die WM-Fünfte von London klassiert sich über 400 m Hürden in 55,07 Sekunden im 4. Rang.Sprunger war der Saisoneinstieg vor einer Woche am Meeting in Rom total misslungen.