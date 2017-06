Junge deutsche Equipe holt Remis in Dänemark

Joshua Kimmich bewahrte mit seinem Ausgleich kurz vor Schluss Deutschland vor einer Niederlage im Testspiel in Dänemark © KEYSTONE/AP Ritzau Foto/JENS DRESLING

Deutschland trennt sich in Bröndby in einem Testspiel im Hinblick auf das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino am Samstag und den Confederations Cup in Russland von Gastgeber Dänemark 1:1.Joshua Kimmich bewahrte den Weltmeister mit dem Ausgleich in der 88. Minute vor einer Niederlage.