Der 15-jährige Junge war mit Kollegen im Seerhein am Baden. Kurz nach 13.30 Uhr versank er im Wasser. Er wurde sofort von einem Badegast geborgen und an Land gebracht. An Land musste er vom Rettungsdienst und Notarzt reanimiert werden. Die Rega flog den Jungen in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital.

Was genau passiert ist, wird von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Sie sucht nach Zeugen.

(red.)