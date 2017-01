Kritische junge Schweizer Moslems

Für den Glauben junger Muslime in der Schweiz spielen Meinungen von Eltern, Freunden und Vertrauenspersonen in den Moscheegemeinden eine wichtige Rolle. Kleiner als angenommen ist der Einfluss der Imame in den Moscheen oder von Internet-Predigern. (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Junge religiöse Schweizer Moslems orientieren sich kaum an Imamen in Moscheen, an Internet-Predigern oder an in der Öffentlichkeit prominent auftretenden muslimischen Organisationen. Eine Studie zeigt, dass sie ihre Religion individuell und kritisch interpretieren.