Junge Schweizerinnen auf Medaillenjagd

Anfang Mai ist das Athletik Zentrum St.Gallen und das Sportzentrum Herisau fest in Unihockey-Hand. 16 Nationalteams spielen während dieser Zeit um den U19-Weltmeistertitel bei den Damen – darunter die Top-Nationen Schweden, Finnland, Tschechien und die Schweiz. Aber auch Teams mit deutlich längerem Anreiseweg wie die USA, Kanada, Australien und Neuseeland konnten sich für die U19-WM 2018 qualifizieren.



Zum engsten Favoritenkreis auf eine WM-Medaille gehört auch die Schweizer U19-Equipe. «Das Ziel ist und bleibt der Finaleinzug», so der Schweizer Cheftrainer Aldo Casanova. «Mir ist bewusst, dass dies ein hochgestecktes Ziel ist. Unser Anspruch muss es aber sein, auch die “Grossen” zu bezwingen.»

Die “Grossen”, das sind wie gemeinhin im Spitzen-Unihockey Schweden (5x U19-WM-Gold) und Finnland (5x U19-WM-Silber). Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass die Schweiz den Favoritinnen einen Strich durch die Rechnung machen würde: Vor genau 10 Jahren holte die Schweizer U19-Equipe der Damen in Polen WM-Gold.

Dass die Schweizerinnen diesmal sogar vor Heim-Publikum antreten können, dürfte den Hunger auf den Finaleinzug nur noch grösser werden lassen. Bis zur U19-WM Anfang Mai wird deshalb nichts mehr dem Zufall überlassen: «Es gilt nun, an den Details zu arbeiten – etwa am Spiel mit Ball und an den Special Teams. Die Basis ist gelegt, nun geht es um die Feinheiten», erläutert Aldo Casanova die verbleibenden Vorbereitungen. Und natürlich hofft das Schweizer Team auf viel Publikum aus der Region St. Gallen.

Die Schweizerinnen treffen in der WM-Gruppenphase auf die Slowakei, Finnland und Polen. Das erst- und zweitplatzierte Team der Schweizer Gruppe qualifiziert sich direkt für die Halbfinalspiele.

Weitere Informationen unter www.wfc2018c.h

Der Schweizer Spielplan:

Mittwoch, 2. Mai, 19 Uhr:

Slowakei – Schweiz (Gruppenspiel)

Donnerstag, 3. Mai, 19 Uhr:

Schweiz – Finnland (Gruppenspiel)

Freitag, 4. Mai, 19 Uhr:

Schweiz – Polen (Gruppenspiel)

Samstag, 5. Mai, 16 Uhr:

evtl. Halbfinal

Sonntag, 6. Mai:

12 Uhr, evtl. Spiel um Platz 3, 15 Uhr, evtl. Final

Sämtliche Schweizer Spiele finden im Athletik Zentrum St. Gallen statt. Der vollständige Spielplan ist unter www.wfc2018.ch/spielplan zu finden.

Alle Spiele werden Live auf https://www.youtube.com/user/iffchannel gestreamt.