Der verletzte Dominique Aegerter muss sich in Jerez vertreten lassen © KEYSTONE/EPA/PAUL BUCK

Der 17-jährige Lukas Tulovic ersetzt an diesem Wochenende in der Moto2 anlässlich des Grand Prix von Spanien in Jerez den verletzten Dominique Aegerter.Der junge Deutsche wird damit zu seinem Debüt in der Motorrad-WM kommen.