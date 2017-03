In Maseltrangen verletzt sich ein Motorradfahrer schwer. © KAPO SG

Am Mittwoch kommt es in Maseltrangen zu einem schweren Unfall. Eine 39-Jährige Autofahrerin übersieht einen Motorradfahrer während sie am Autoradio rumhantiert. Die beiden Fahrzeuge kollidieren. Die Rega fliegt den 18-Jährigen mit unbestimmten Verletzungen ins Spital.