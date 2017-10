Junglenker prallt mit Auto in Bäume und stirbt

Ein Bild der Verwüstung: Das Auto des 24-jährigen Lenkers wurde beim tödlichen Selbstunfall zerrissen. Es war mit massiver Wucht gegen mehrere Bäume geprallt. © Handout Aargauer Kantonspolizei

Bei einem schweren Unfall ist ein 24-jähriger Autolenker am Mittwochmorgen im Wald in Zofingen AG ums Leben gekommen. Er prallte mit seinem Auto in mehrere Bäume. Das Auto wurde zerrissen. Die Wrackteile wurden weit verstreut.