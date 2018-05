Jungprofi Wise distanziert die Konkurrenz

Jung und erfolgreich: Aaron Wise © KEYSTONE/AP/ERIC GAY

Schon zwei Jahre nach dem Wechsel zu den Profis erringt der 21-jährige US-Golfprofi Aaron Wise seinen ersten Sieg auf der US PGA Tour. Der Triumph in Dallas bringt ihm 1,38 Millionen Dollar ein. Wise war in der Schlussrunde unangefochten.