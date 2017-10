Jungsteinzeit-Kupferbeil in Zuger Pfahlbau ähnelt Ötzis Beil

Für ihre Analysen entnahmen die Forschenden vorsichtig Materialproben aus der Kupferbeilklinge. © Gishan Schaeren

In der Pfahlbaufundstelle Riedmatt in Zug entdeckten Archäologen 2008 eine 5000 Jahre alte Kupferbeil-Klinge. Nun gibt es neue Erkenntnisse darüber: Sie ähnelt in Form und Verarbeitung Ötzis Beil und stammte wohl aus der südlichen Toskana.