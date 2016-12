Justin Bieber wegen Körperverletzung und Raub angeklagt

Muss für einen gewaltsamen Übergriff seiner Bodyguards auf einen Fotografen gerade stehen: Popstar Justin Bieber. (Archivbild) © Keystone/AP Invision/CHRIS PIZZELLO

Popsänger Justin Bieber ist in Argentinien wegen leichter Körperverletzung und Raubes angeklagt worden. «Die Anklage ist erhoben worden», teilte das zuständige Gericht in Buenos Aires der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auf Anfrage mit.