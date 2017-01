Thomas siegt mit phantastischem Rekord

Zweiter Pokal in einer Woche: Justin Thomas ist der Golfprofi der Stunde © KEYSTONE/FR132415 AP/MARCO GARCIA

Wenn es 2017 um die Triumphe an den grossen Turnieren geht, wird der US-Golfer Justin Thomas sehr zu beachten sein. Als Sieger in Honolulu stellt er einen grandiosen Rekord auf. Thomas benötigte für die vier Runden des mit 6 Millionen Dollar dotierten Turniers in Hawaii 253 Schläge.