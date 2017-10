Sommaruga besucht ein Flüchtlings-Transitland

Austausch zum Thema Migration: Justizministerin Simonetta Sommaruga (vorne links) im Gespräch mit Sana Bousbih von Terre d'Asile Tunisie (rechts). © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist am Montag in Tunis eingetroffen. Bis Dienstag weilt sie in Tunesien, einem wichtigen Transitland für Flüchtlinge, bevor sie am Mittwoch nach Niger weiterreist. Die Situation der Flüchtlinge ist das Hauptthema der Reise.