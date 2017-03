Juventus Turin in Udine gebremst

Leonardo Bonucci und Paulo Dybala waren für das 1:1 verantwortlich © KEYSTONE/AP ANSA/STEFANO LANCIA

Juventus Turin muss sich in der 27. Runde der Serie A mit einem Unentschieden begnügen. Der Leader spielt in Udine nach zuletzt zehn Siegen in Folge 1:1.Ohne Stephan Lichtsteiner geriet Juventus in der 37. Minute in Rückstand.