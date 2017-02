Kaci Kullmann Five tot – Norwegisches Nobelkomitee verliert Führung

Ist 65-jährig ihrem Krebsleiden erlegen: Kaci Kullmann Five, Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees. (Archiv) © Keystone/EPA NTB SCANPIX/HEIKO JUNGE

Die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Kaci Kullmann Five, ist am Sonntag im Alter von 65 Jahren gestorben. Das teilte das Nobelkomitee am Montag der Nachrichtenagentur NTB mit. Die ehemalige Politikerin war an Krebs erkrankt.