Kälte legt Ostschweizer Baustellen lahm

Die Kältewelle erfordert von den Verantwortlichen eine gewisse Flexibilität. Sie müssen sich auf flexiblere Arbeitszeitmodelle einstellen. Eine Baustelle, auf der zurzeit nicht gearbeitet werden kann, ist diejenige des Kantonsspitals St.Gallen.

Dass in der Ostschweiz die Baustellen wegen zu tiefen Temperaturen einmal still stehen ist nichts aussergewöhnliches. Dass die Baustellen aber gleich so lange still stehen schon.

Besserung ist frühestens Ende Woche in Sicht. Dann sollten die Temperaturen wieder steigen.

