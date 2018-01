Tausende Flüge gestrichen: Starker Schneefall sorgt in den USA für Chaos an zahlreichen Flughäfen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP Atlanta Journal-Constitution/BOB ANDRES

Entlang der US-Ostküste sorgt Eiseskälte und anhaltender Schneefall weiter für Chaos. In den wichtigsten Flughäfen in New York und New Jersey wurden vorsorglich für Donnerstag rund 2700 Flüge gestrichen, wie der US-Nachrichtensender CNN berichtete.