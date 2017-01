Kältewelle sorgt für Verkehrschaos in der Westschweiz

Die starke Bise sorgte für Schneeverwehungen und chaotische Verhältnisse auf den Waadtländer Strassen. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Eine stürmische Bise am Genfersee und auf den westlichen Jurahöhen sowie verbreitet Temperaturen von gefühlten minus zehn Grad liessen die Schweiz am Dienstag bibbern. Der starke Schneefall in der Westschweiz hat zudem den Verkehr durcheinander gebracht.