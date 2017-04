Yusof stürzte zwar am Boden und am Sprung, an den anderen vier Geräten hinterliess der 22-jährige Zürcher aber einen starken Eindruck. Es war für das Schweizer Duo die Hauptprobe für die Europameisterschaften im rumänischen Cluj-Napoca (19. bis 23. April).

Der Sieg bei den Männern ging an den Olympia-Zweiten Oleg Wernjajew aus der Ukraine. Bei den Frauen gewann die Deutsche Tabea Alt.

(SDA)