Kaiserslautern steigt ab

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern haben auch schon bessere Zeiten erlebt: 1951, 1953, 1991 und 1998 wurde der Traditionsklub deutscher Meister © KEYSTONE/AP/Daniel Roland

Der 1. FC Kaiserslautern steigt erstmals in seiner fast 118-jährigen Vereinsgeschichte in die 3. Liga ab. Ein 2:3 in Bielefeld besiegelt zwei Runden vor Schluss den Abstieg des Traditionsklubs. Die grossen Fussball-Zeiten auf dem Betzenberg liegen bereits einige Jahre zurück.