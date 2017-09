Kalifornien klagt gegen geplante Grenzmauer zu Mexiko

"Wenn jemand in Kalifornien Geschäfte machen will, muss er sich darauf einstellen, sich an die Gesetze zu halten - das gilt auch für den Präsidenten:" Kaliforniens Justizminister Xavier Becerra. © KEYSTONE/AP The San Diego Union-Tribune/HAYNE PALMOUR IV

Der US-Bundesstaat Kalifornien setzt sich gerichtlich gegen die Mauerbaupläne von US-Präsident Donald Trump an der Grenze zu Mexiko zur Wehr. Kaliforniens Justizminister Xavier Becerra legte am Mittwoch vor einem Gericht in San Diego Klage gegen die Grenzmauer ein.