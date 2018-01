Kalifornien startet legalen Marihuana-Verkauf – lange Schlangen

Verkauf von Marihuana für jedermann in einem Laden im kalifornischen Oakland. © KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Mit teils stundenlangen Wartezeiten hat der legale Verkauf von Marihuana für jedermann in Kalifornien begonnen. US-Medien berichteten am Montag, dass sich Käufer schon in der Nacht zuvor angestellt hätten, um Cannabis ohne Sorge vor Polizeikontrollen zu erwerben.