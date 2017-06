Kalifornien und China unterzeichnen Klimaschutzabkommen

Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown hat am Dienstag in Peking ein Abkommen mit China unterzeichnet. Kalifornien und China wollen in Bereichen wie erneuerbare Energien und umweltfreundliche Technologien zusammenarbeiten. US-Präsident Trump hatte dem Pariser Klimaabkommen eine Absage erteilt. © KEYSTONE/AP/ANDY WONG