Kalifornien hat die schlechteste Luft

Industriegelände in Long Beach: Kaliforniens Städte leigen an der Spitze der Orte in den USA mit der schlechtesten Luftqualität. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ANDREW GOMBERT

Die Städte in Kalifornien haben einem Bericht zufolge die schlechteste Luftqualität in den USA. An der Spitze der Städte mit dem stärksten Smog liegt Los Angeles, wie aus einem am Mittwoch von der Amerikanischen Lungen-Vereinigung vorgelegten Bericht hervorgeht.