Kalte Dusche am Baggersee Kriessern

Im grossen Staffelfinale der TVO-Reportage gibt es Grund zu feiern: Der 1. August steht vor der Tür und am Baggersee in Kriessern ist alles für ein grosses Fest bereit – nur das Wetter spielt nicht mit. Die Feier am Schweizer Nationalfeiertag fällt wortwörtlich ins Wasser. Wie meistert Kioskbetreiber André van Kesteren die Situation? Und übersteht der neue Spätzli-Wagen aus China das Sommergewitter?

In der fünften und letzten Folge der Staffel «Sommermenschen» erfährst du es. Einfach morgen Sonntag um 18.15 Uhr TVO einschalten. Zudem kannst du Wandercoiffeuse Giulia Kurer auf den Äscher begleiten. Gemeinsam mit ihrem Maultier Tintin nimmt sie einen letzten Anlauf mit ihrem Projekt «Schnittiger Alpstein». Auf dem Campingplatz des dritten Protagonisten, dem Bodenseefischer und Campingplatz-Betreiber Roger Welti, steht mit dem 1. August das Sommerhighlight vor der Tür. Die letzte Folge der Staffel «Sommermenschen» wird stündlich wiederholt. Alle Folgen von «Mensche i de Ostschwiz» kannst du auch hier nachschauen.

(red)