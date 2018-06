Der 23-jährige Stürmer war 2014 vom FC Rapperswil-Jona zum GC-Nachwuchs gestossen und schaffte später den Sprung in die erste Mannschaft.

In Schottland erzielte der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale, der vor seiner Leihe nach Schottland bereits an den Karlsruher SC ausgeliehen war, in 14 Spielen 9 Tore. Die Saison mit Hibernian beendete er im 4. Rang.

(SDA)