Kambundji überzeugt als Fünfte in Schanghai

Mujinga Kambundji ist der Start in die Freiluft-Saison geglückt © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Mujinga Kambundji überzeugt beim Diamond-League-Meeting in Schanghai über 200 m als Fünfte. Die 25-jährige Bernerin wurde in einem stark besetzten Feld in 22,72 Sekunden gestoppt, womit sie drei Zehntelsekunden über ihrer persönlichen Bestleistung über die halbe Bahnrunde blieb.