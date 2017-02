Kamerun folgt Ägypten in den Final

Schoss Kamerun gegen Ghana in den Final des Afrika-Cups: Michael Ngadeu-Ngadjui © KEYSTONE/EPA BACKPAGE/GAVIN BARKER

Am Afrika-Cup in Gabun kommt es am Sonntag ab 20 Uhr zum dritten Mal zum Endspiel zwischen Ägypten und Kamerun. Die Kameruner bezwingen im zweiten Halbfinal das Team aus Ghana mit 2:0.