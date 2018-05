Kanada gelingt Revanche gegen Deutschland

Die Kanadier, im Bild Connor McDavid, hatten Deutschland im Griff © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Kanada feiert an der WM in Dänemark zum Abschluss der Gruppenphase einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den Olympia-Zweiten Deutschland. Die Nordamerikaner gingen bereits nach 20 Sekunden durch Brayden Schenn in Führung und blieben zum dritten Mal an diesem Turnier ohne Gegentor.