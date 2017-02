Kanada verstärkt Polizei an US-Grenze wegen Asylbewerbern

Kanadische Polizisten nehmen eine Familie von Asylsuchenden an der Grenze zu den USA in Hemmingford in Empfang. © KEYSTONE/AP The Canadian Press/PAUL CHIASSON

Die kanadische Polizei verstärkt wegen der wachsenden Zahl von Asylbewerbern ihre Kräfte an der Grenze zu den USA. Sowohl die Grenzschutzbehörde CBSA als auch die Bundespolizei RCMP teilten am Montag mit, sie hätten mehr Personal in die Provinz Québec beordert.