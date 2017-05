Kanada weiter mit weisser Weste

Die Kanadier haben in Paris bislang oft Grund zum Jubeln © KEYSTONE/EPA/HERVE RANCHIN

Kanada wahrt auch im dritten WM-Spiel seine weisse Weste. Der Titelverteidiger bezwingt Weissrussland in Paris 6:0. In der Gruppe in Köln lässt Russland Deutschland keine Chance und siegt 6:3.Wie erwartet war Kanada den Weissrussen in allen Belangen überlegen.