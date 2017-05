Giorgio Contini steht im Rampenlicht, wenn er mit dem FC St. Gallen auf seinen ehemaligen Arbeitgeber Vaduz trifft © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Will der FC St.Gallen heute gewinnen, muss Contini seine eigene Serie brechen. Gegen den FC Vaduz konnte der FCSG diese Saison noch nie gewinnen. Das lag unter anderem auch an Giorgio Contini. Der will heute einen Sieg und damit den Beginn einer neuen Serie.