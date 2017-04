Kanté zum Fussballer des Jahres in England gewählt

N'Golo Kanté (links) im Zweikampf mit Tottenhams Mousa Dembele © KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

N’Golo Kanté ist in England zum Fussballer des Jahres gewählt worden. Er holt sich die Auszeichnung zum ersten Mal in seiner Karriere.Der 26 Jahre alte Mittelfeldakteur von Chelsea London wurde am späten Sonntagabend durch die Professional Footballers’ Association (PFA) ausgezeichnet.