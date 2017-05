Kantersieg von Napoli bei Torino

Doppeltorschütze für Napoli: José Callejon (re.) jubelt mit Teamkollege Dries Mertens © KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Napoli verbessert sich mindestens bis am Sonntagabend auf den 2. Platz. Die Süditaliener deklassieren Torino auswärts 5:0.Bereits nach sieben Minuten brachte der spätere Doppel-Torschütze Napoli in Führung. Die letzten vier Tore folgten in der letzten halben Stunde.